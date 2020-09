Caraguatatuba (SP) abre concurso público com salários de até R$5,3 mil

A Câmara Municipal de Caraguatatuba, em São Paulo, abrirá inscrições para o seu concurso público visando o preenchimento de 42 duas vagas em todos os níveis de escolaridade e com salários que podem chegar até R$5,3 mil.

Para profissionais com ensino fundamental, há vagas de assistente administrativo e auxiliar de serviços gerais com remunerações de R$2.029,25 e R$1.412,27.

Já para quem tem ensino médio, há oportunidade de agente administrativo, agente de serviços externos, agente de protocolo e arquivo, agente de informática. As remunerações variam de R$1.880,50 a R$3.437,77 dependendo do cargo.

Profissionais com nível superior podem se candidatar as vagas de agente de comunicação, assistente jurídico, agente de suporte e controle, agente financeiro, controlador interno e oficial legislativo. As remunerações para esse nível de escolaridade vão de R$3.437,77 a R$5.359,17.

Inscrições

As inscrições para a Câmara Municipal de Caraguatatuba começam dia 8 de setembro. Os candidatos devem realizar a inscrição no site do Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação (Indec).

Após preencher o formulário, será necessário pagar uma taxa de R$55 para nível fundamental, R$65 para nível médio e R$85 para nível superior.

