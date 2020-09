Battle Royale: eventos de Free Fire x La Casa de Papel começam nesta sexta-feia (4)

O crossover exclusivo entre La Casa de Papel e Free Fire agora está disponível no game para os jogadores battle royale. Como revelado pela Garena, o público conhecerá o último plano do Professor assim que fizer login no jogo. Do lobby ao avião, e nas quedas, os temas de La Casa de Papel serão vistos em cada etapa do Free Fire.

“Junte-se ao Plano Bermuda com todas as novas atividades in game de La Casa de Papel a partir de 6 de setembro, e participe de um evento por tempo limitado de Impressão de Dinheiro a partir de 12 de setembro”, detalhou. Confira outros detalhes:

Coleção exclusiva La Casa de Papel

Os jogadores agora têm mais opções para customizar seus personagens com a última coleção de La Casa de Papel x Free Fire.

“A linha inclui o clássico macacão vermelho visto na série original Netflix, bem como dois trajes exclusivos inspirados na parceria La Casa de Papel x Free Fire: o Plano Bermuda Shinobi e Kunoichi, e o Plano Bermuda Street”, explicou.

Novo modo de jogo

Ainda de acordo com as informações, o aguardado novo modo de jogo Casa da Moeda estará disponível a partir de 19 de setembro, por tempo limitado.

Preparados? O Plano Bermuda começa em 06 de setembro. #LCDPxFreeFire 🔥

Com informações da Garena

