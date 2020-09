Vídeo: dicas sobre como pais podem cuidar melhor da alimentação dos filhos

Todos sabem como é importante ter uma alimentação saudável já na infância. Por isso, os pais sempre se interessam por dicas sobre como eles podem cuidar melhor da alimentação dos filhos, auxiliando os pequenos na formação de bons hábitos alimentares. Afinal, a alimentação tem grandes impactos na nossa saúde, a curto, médio e longo prazo. Uma alimentação saudável serve inclusive como um trabalho de prevenção de doenças crônicas futuras.

Segundo Marina Felice, especialista em nutrição da criança e do adolescente, cuidar da alimentação dos filhos desde que o início da vida é a melhor estratégia prática para prevenir a obesidade infantil e as doenças crônicas. “Porque fazer a mudança de hábitos alimentares já formados é muito mais difícil”, explica ela.

Leia também – 35 lições que as crianças devem aprender, segundo Mauricio de Sousa e Mario Sergio Cortella

Para Marina, a persistência é muito importante ao oferecer alimentos novos para as crianças, pois elas podem rejeitar em um primeiro momento e depois aceitar, seja a mesma preparação ou uma preparação diferente. A especialista esclarece que a criança pode não estar com vontade de comer aquela hora ou pode ter medo de experimentar algo novo. Mas, com a persistência, os pais conseguem apresentar novos sabores aos pequenos.

Entre outras orientações de Marina, também está o estabelecimento de uma rotina para as refeições, com horários a serem seguidos, além da inclusão das crianças no preparo das refeições, para que elas conheçam melhor os alimentos e passem a aceitá-los mais facilmente.

Leia também – ‘Tudo que aprendi de mais nobre na minha vida foi observando mães’, diz o padre Fábio de Melo

Assista a todas as instruções de Marina no vídeo abaixo, produzido pela Phitters, a produtora de cursos online da Canguru News.

Quer receber mais conteúdos como esse? Clique aqui para assinar a newsletter da Canguru News. É grátis!