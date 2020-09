5 cores de cabelo para mulheres com testa grande

A cor do cabelo é uma das partes mais importantes do seu visual, pois pode ajudá-lo a destacar suas características favoritas e até mesmo modificar a forma do seu rosto.

No caso de mulheres com testa larga, existem alguns efeitos de cor, que ajudam a ter um rosto mais equilibrado e bonito. Segundo o portal Nueva Mujer, são eles:

Efeitos de cor para mulheres com testa grande

Luzes loiras

Embora o efeito contour (clarear as mechas mais próximas ao rosto) esteja na moda, pode não ser a melhor escolha para você. Se você quer clarear um pouco o cabelo, mas sem se comprometer com uma mudança radical, os destaques são a melhor opção, pois proporcionam um visual mais natural.

Dirty brunette

Esse efeito é inspirado nos tons naturais do cabelo loiro das crianças pequenas, que combina mechas claras e escuras.

Efeito tweed

Esse efeito tomará conta do segundo semestre do ano. Consiste em deixar a base de sua cor escura natural e fazer luzes em tons loiros. O objetivo desta técnica é imitar as cores do tecido de mesmo nome, por isso é preferível manter as luzes em tons bege.

Caramelo

As luzes cor de caramelo em cabelos castanhos escuros são ideais para dar luz e clarear o cabelo de morenas. Você pode usar essas tonalidades com luzes no cabelo.

Contraste óbvio

Este ano os contrastes serão muito evidentes, pois uma das tendências mais fortes serão as pontas coloridas que transformam o look de forma sutil e até temporária, já que pode durar até o cabelo crescer o suficiente para cortar a parte tingida. No caso de mulheres com testas largas, isso também ajuda a equilibrar as proporções do rosto.