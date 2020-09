Vídeo de luta por sobrevivência entre cobra e mangusto tem final inesperado quando 'amigos' ajudam um dos oponentes

Um vídeo que mostra a luta por sobrevivência entre uma cobra e um magusto se tornou viral no Twitter esta semana. A gravação mostra o réptil quase sendo derrotado, até que porcos selvagens chegam e parecem espantar o pequeno mamífero.

A cobra acabou se salvando desta vez, mas os mangustos comumente matam e comem as cobras, pois são imunes ao seu veneno, segundo o National Geographic.

De acordo com o portal Latestly, a gravação foi divulgada por Susanta Nanda, um guarda florestal indiano. Confira:

Even Cobra has friends😊😊

Who was right & who was wrong in this nature’s play of things in denying the mongoose a good lunch?

Source: ⁦@vijaypTOI⁩ pic.twitter.com/Khn3a4wl0F

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 2, 2020