Veja como fazer um cheesecake de chocolate delicioso

Uma receita de dar água na boca, o cheesecake de chocolate é a sobremesa perfeita. Aprenda como fazer com as dica do Tastemade.

INGREDIENTES

100g de biscoito de chocolate

60g de manteiga derretida

450g de cream cheese

100g de açúcar

3 ovos

1 gema

1 limão

150g de creme de leite fresco

150g de chocolate amargo derretido

2 colheres de sopa de cacau em pó

50g de chocolate amargo

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de creme de leite fresco

¼ de xícara de leite

Modo de preparo

