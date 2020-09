Tempero saudável: saiba como fazer o seu e conquistar sabores incríveis

View this post on Instagram

RECEITA COM HISTÓRIA 🌿 Eu sempre falo de hábitos que fazem a diferença na nossa rotina por aqui e aqui em casa usar temperos caseiros virou um hábito de toda a família! Com esse tempero, de forma super prática, acrescentamos cor e muito sabor em preparações como arroz, feijão, peixes, frangos, ovos e omeletes. E o melhor: 100% NATURAL! livre de tantos aditivos alimentares presentes em temperos industrializados. Sempre faço dando preferência aos alimentos orgânicos e variando com o que tenho em casa! Às vezes ele fica mais verdinho, outras vezes ele fica com essa cor incrível. A cor é sempre uma surpresa com a mistura de ingredientes naturais, com efeito antioxidante e anti-inflamatório! Já o sabor… ah o sabor é SENSACIONAL! Conta aqui pra mim, você já tem esse hábito saudável na sua casa? A receita desse potinho de saúde e sabor está nas fotos (basta passar para o lado e salvar na bandeirinha!) #receitanutritahim #temperocaseiro #temperodefamilia #saude #sabor