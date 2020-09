Suco de abacaxi e maçã verde para acelerar o metabolismo e começar o dia com energia

Nada melhor do que começar o dia com energia e querer fazer tudo o que você quer. E não há maneira melhor de te dar esse empurrão do que com um saboroso suco de abacaxi com maçã verde, que também pode acelerar o metabolismo.

Mas o que faz esses componentes energizarem seu corpo e podem acelerar o metabolismo?

Suco de abacaxi com maçã verde para acelerar o metabolismo e começar o dia com energia

Primeiro você precisa saber que uma das formas que o corpo recebe energia é através do açúcar — e é aí que entra o abacaxi, que também tem uma certa quantidade de vitamina C.

Ele também tem muita frutose que é saudável para o corpo e ajuda a dar aquele empurrão energético que você precisa pela manhã.

Já a maçã verde, além de ter baixo teor de açúcar, tem níveis muito altos de vitamina C para não ser uma fruta cítrica — o que a torna ideal para acelerar o metabolismo.

Ingredientes

1 xícara de água de coco

1 maçã verde picada

1 kiwi picado

1 xícara de abacaxi picado

10 folhas de hortelã

Modo de preparo

Basta adicionar todos os ingredientes ao liquidificador. Comece com a baixa velocidade e, em seguida, aumente gradualmente em velocidades mais altas e bata até que o suco tenha uma consistência suave.