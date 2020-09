Qual é a origem do gato persa?

Assim como sugere o nome, os gatos persas originais vieram da Pérsia, atual região do Irã, no início do século XVII, trazidos por um viajante italiano chamado Pietro Della Vale, que ficou admirado com sua espessa e brilhante pelagem.

Mas a raça persa moderna tem início no século XIX, quando esses gatos chegaram à Inglaterra e sofreram cruzamento com os gatos angorá para conseguir mais variedades de cores e padrões de pelo, que fez com que atualmente seja possível encontrar gatos persas totalmente brancos como neve ou completamente malhados, com mistura de cores.

Esses felinos chegam a medir 25 centímetros e têm peso entre 3 e 7 quilos. Os gatos da raça costumam viver entre 15 e 20 anos.

Veja 5 dicas sobre as características do gato persa:

1 – São Bastante dóceis, fieis e carinhosos

Reprodução

2 – São animais sociáveis e convivem bem com animais de outras espécies

3 – Não costumam miar demais, mas não gostam de ficar sozinhos por longos períodos

Reprodução

4 – Costuma escolher um membro da família para demonstrar mais afeto, como alguns cães

5 – Essa raça gosta muito de interagir com pessoas, por isso dizem que são ‘cachorros em corpo de gatos’