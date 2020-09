Pensando em decorar banheiro pequeno? Confira algumas dicas econômicas

Ele é um dos ambientes mais deixados de lado no momento de decorar. Mas não deveria assim. Um banheiro charmoso pode complementar a estética da casa. Saiba que não é necessário gastar muito para decorar banheiro pequeno. Basta colocar em prática algumas dicas.

Papel de parede

Um papel de parede não exige um alto investimento e pode proporcionar um toque especial para a sua decoração. Há muitos estilos e você deve escolher aquele que mais faz sentido com o tipo de estética que você deseja e que harmonize com os outros ambientes.

.

Acessórios

Um espelho ou um tapete podem parecer algo simples, mas são itens que permitem uma aparência mais charmosa para o seu banheiro. Escolha os acessórios adequados para que o resultado seja perfeito.

Natureza

Quem disse que você não pode investir em uma plantinha no banheiro? Pode sim. Ela proporcionará um aspecto mais revigorante. No entanto, escolha plantar que tenham resistência a temperatura do local.

Iluminação

Por fim, você pode apostar em uma boa iluminação para conquistar uma boa decoração para banheiro pequeno. A luz natural pode ajudar muito, mas caso não seja o caso do seu banheiro, invista em luz artificial para dar mais alegria para o ambiente.

.

