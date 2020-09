Os signos do zodíaco que podem ter uma sintonia surpreendente e não sabem

Alguns signos do zodíaco podem não saber, mas tem tudo para criar uma sintonia surpreendente com aquilo que possuem em comum ou é complementar. Confira quais são:

Áries e Aquário

A força nas atitudes e confiança podem aproximar muito estes dois signos, que nunca entram em um lugar sem ser notados. O ariano está sempre disposto a se desafiar e o aquariano ama isso, especialmente os desafios mentais. Ambos apenas devem driblar a indiferença com os sentimentos das outras pessoas.

Touro e Câncer

O taurino e o canceriano são muito leais e buscam a confiança emocional, poderosa e estável com as outras pessoas. Eles podem se dar muito bem compartilhando momentos tranquilos e caseiros, além de criar uma atmosfera amorosa ao redor quando estão com aqueles que amam. Precisam somente ter cuidado com a teimosia e manipulação nata de cada um.

Gêmeos e Leão

A personalidade extrovertida e que se conecta com as outras pessoas facilmente, faz com que estes dois signos sejam as almas da festa. Eles se destacam pela inteligência e tendem a amar os elogios, por isso sabem o tipo de carinho no ego que faz o outro se sentir bem. O aspecto difícil que precisarão lidar é sobre a indecisão do geminiano que pode bater de frente com a vontade de liderar do leonino, que está sempre tentando tomar as rédeas.

Virgem e Escorpião

Estes signos são analíticos, esforçados e conseguem descobrir detalhes ou coisas escondidas como ninguém. Como levam tudo muito a sério, são dedicados e não se entregam pela metade nos relacionamentos. Eles conseguem encorajar um ao outro e são companheiros que se apoiam. Apenas precisam ter cuidado para não cair em constantes disputas de controle.

Libra e Sagitário

Ambos gostam de se divertir e se aventurar em experiências que fluem, trazendo novos sentidos para a vida. Eles não se apegam com o sentimento de posse e amam a liberdade, conectando-se com gestos amáveis, generosos e extrovertidos. Precisam apenas evitar ter pouco comprometimento com o sentimento dos outros.

Capricórnio e Peixes

A lealdade mútua atrai estes dois signos, que buscam conexões estáveis e profundas, pois não entregam sua confiança e sentimentos a qualquer pessoa. Eles conseguem construir um mundo particular que suaviza as dificuldades do mundo exterior e sabem que podem mostrar suas vulnerabilidades. Apenas precisam ter cuidado para não cair na monotonia e se afastar em momentos difíceis por se fecharem.