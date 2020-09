O segredo para tirar o amargo da abobrinha e conquistar um sabor incrível

A abobrinha é um vegetal que combina com muitas receitas. No entanto, é interessante saber fazê-lo adequadamente, pois esse vegetal conta com um sabor amargo no qual é necessário eliminá-lo.

Segundo o blog especializado em culinária “Tudo Gostoso”, para retirar o amargo da abobrinha é necessário “desidratar o suco com sal ou fazer uma solução salina. Para isso, corte a abobrinha em rodelas ou cubos, lave bem com água e deposite em uma peneira. Adicione sal e deixe-a desidratar por mais ou menos 2 horas, depois enxágue bem”, explica o blog.

