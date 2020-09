O conselho especial para nenhum signo passar perrengue no início de setembro

Setembro acaba de começar e cada signo do zodíaco receberá um conselho especial para guiá-lo nos momentos complexos. Confira quais são:

Áries

Pare um tempo para refletir e ver com clareza qual é a sua situação atual; só então tire conclusões ou desista de algo. Uma melhor organização do tempo pode ser uma solução para priorizar assuntos e começar a ir atrás das metas que você estabeleceu para o futuro próximo.

Touro

O cotidiano é sua vida real; não descuide de você esperando que o futuro melhore milagrosamente. O presente é importante para agir e se projetar. É preciso aprender a viver com a ansiedade equilibrada.

Gêmeos

Os arrependimentos, reclamações e tudo o que é inevitável na vida, só traz contribuições quando visualizamos como começar a trabalhar na mudança, com esforço e otimismo. É ineficaz entrar em um ciclo vicioso de negatividade.

Câncer

Em períodos críticos, as habilidades que ficam adormecidas em tempos normais devem renascer. É preciso se fortalecer e equilibrar as emoções para descobrir aquilo que o faz ser duro na queda.

Leão

Expressar verbalmente raiva e frustração pode complicar mais as coisas. Às vezes a capacidade de aceitação nos ajuda a olhar para o problema de forma fria e encontrar uma solução. Lembre-se que não se pode fazer nada quando o leite já foi derramado.

Virgem

Tudo o que antes planejávamos com relativa facilidade agora se tornou um dilema difícil de enfrentar. O melhor é se adaptar e aprender a fazer as coisas de outra forma para tomar as rédeas com otimismo.

Libra

As mudanças na vida são constantes. É impossível ficar preso a uma situação única e imóvel, pois pouco depende de cada um, mas o que depende está em suas mãos e é nisso que sua energia deve ser gasta.

Escorpião

Em tempos de adversidade, as ideias e imaginação podem trazer soluções muito importantes. Se conecte com seu lado instintivo e criativo para superar os obstáculos atuais e os que virão.

Sagitário

Os bons momentos devem ser aproveitados sem culpa. Aliviar os fardos ajuda a renovar as energias e a abrir a mente para enxergar o novo; por isso, não passe o tempo todo carregando o mundo nas costas.

Capricórnio

Confie na sua habilidade e qualidade de estar sempre à frente nas situações mais adversas. Você lida com a realidade como ela é, sem fantasias que não contribuem em nada em tempos difíceis.

Aquário

A melhor atitude é ser objetivo na análise que deve ser feita da situação, com os pés no chão e equilíbrio. Ilusões, sonhos e devem ser deixados de lado na hora da "tempestade". Você tem que se aproximar do presente, do aqui e agora, o resto não conta.

Peixes

Tudo o que é material se desmorona e se corrói, mas ninguém pode destruir o conhecimento, valores e o mundo que existe dentro de você. A reflexão ajudará a desvendar o que é essencial e prioritário.