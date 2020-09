Entrevista de emprego online: aqui está o que você precisa saber para obter sucesso

O novo normal gerou muitas mudanças e uma delas ocorreu no processo seletivo das empresas. Por conta da pandemia, muitas instituições estão trabalhando no modelo home office. O que faz com que as entrevistas de emprego precisem ser realizadas por meio de vídeo chamada.

Para muitos candidatos isso é uma novidade que gera dúvidas. “Alguns cuidados são essenciais para aparecer frente a frente com o recrutador, mesmo que vocês dois estejam em home office. O processo não fica menos formal por isso e é preciso se preparar de forma adequada”, explica o portal Vagas.

Algumas dicas recomendadas pelo portal especializado em carreiras podem ajudar quem fará uma entrevista de emprego online.

Por exemplo, o Vagas.com recomenda que os candidatos se vistam de maneira formal. Por isso, deixe o pijama de lado e capriche no visual.

“A entrevista online é tão formal quanto a presencial, por isso o candidato deve ter o mesmo cuidado que teria se fosse até o escritório da empresa”, diz Hugo Capobianco, diretor da Career Star Group ao portal Vagas.

Equipamento e conexão

Imagine no meio da entrevista o computador simplesmente parar de funcionar? Isso é algo que deve ser evitado. O portal Vagas recomenda que o candidato verifique, antes da entrevista, se tudo está funcionando corretamente.

Local adequado

“O ideal é escolher um local silencioso, adequadamente iluminado, com fundo branco, em que você não seja interrompido e possa se concentrar no que estará fazendo”, explica o especialista.

Preparação

Assim como na entrevista física, a online também exige uma preparação do candidato. “Quando você sabe para qual empresa é a seleção, prepare-se com antecedência, busque todas as informações que puder sobre ela, entenda o seu segmento, sua posição em relação à concorrência, leia o que foi publicado sobre ela na imprensa”, recomenda Capobianco.

