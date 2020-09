Ecossistema Samsung Galaxy: Note20 | 20 Ultra 5G, Watch3, Buds Live e Tab S7 já estão disponíveis para pré-venda no Brasil

Os novos integrantes do ecossistema Samsung Galaxy: Note20 | 20 Ultra 5G, Watch3, Buds Live e Tab S7, já estão disponíveis para pré-venda no País. A fase começa nesta quinta-feira, 03 de setembro, e vai até o próximo dia 17 de setembro, com alguns benefícios especiais.

Como revelado pela empresa, por meio de comunicado, nos dias 16 e 17 de setembro, haverá a entrega antecipada para evitar aglomerações nas lojas na data oficial de lançamento dos produtos, no dia 18 de setembro. Confira:

Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G

“Entre os dias 03/09/2020 e 17/09/2020, quem comprar um Galaxy Note20 5G ou um Galaxy Note20 Ultra 5G e se cadastrar no site Samsung Para Você entre 18/09/2020 e 18/10/2020 ganhará um voucher de R$ 2.000,00 para compras em produtos Samsung. Nos dias 16 e 17 de setembro, haverá entrega antecipada para evitar aglomerações nas lojas. Além disso, quem adquirir o Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G na loja online da Samsung poderá parcelar em até 18x sem juros. O início das vendas dos produtos acontece no dia 18 de setembro”, detalhou.

Galaxy Watch3

“Entre os dias 03/09/2020 e 17/09/2020, quem comprar um Galaxy Watch3 e seguir o mesmo procedimento e prazo de cadastro, receberá um voucher de R$ 700,00 para compras em produtos Samsung. Nos dias 16 e 17 de setembro, haverá entrega antecipada para evitar aglomerações nas lojas. Além disso, quem adquirir o Galaxy Buds Live na loja online da Samsung poderá parcelar em até 18x sem juros. O início das vendas do produto acontece no dia 18 de setembro”, completou.

Galaxy Buds Live

“Para quem adquirir um Galaxy Buds Live entre os dias 03/09/2020 e 17/09/2020 e seguir o mesmo procedimento e prazo de cadastro, o voucher recebido será de R$ 400,00 para compras em produtos Samsung. Nos dias 16 e 17 de setembro, haverá entrega antecipada para evitar aglomerações nas lojas. Além disso, quem adquirir o Galaxy Buds Live na loja online da Samsung poderá parcelar em até 18x sem juros. O início das vendas do produto acontece no dia 18 de setembro”.

Galaxy Tab S7

“Quem comprar um Galaxy Tab S7 entre os dias 03/09/2020 e 17/09/2020, e se cadastrar no site Samsung Para Você entre 18/09/2020 e 18/10/2020, ganhará uma Capa Teclado. Nos dias 16 e 17 de setembro, haverá entrega antecipada para evitar aglomerações nas lojas. Além disso, quem adquirir o Galaxy Tab S7 na loja online da Samsung poderá parcelar em até 18x sem juros. O início das vendas do produto acontece no dia 18 de setembro”.

Troque seu smartphone por um Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G

“Em busca de contemplar um número ainda maior de pessoas interessadas em adquirir o Galaxy Note20 ou Note20 Ultra 5G, a Samsung disponibilizou, também, uma ação de troca de smartphones. Levando o dispositivo a uma loja da Samsung participante, dependendo da marca, do modelo e da avaliação feita pelo vendedor na unidade com base na tabela da Trocafone, é possível ter desconto de até R$ 2.500,00 na compra de um dos modelos da linha Galaxy Note20 5G”.

Troque seu smartphone ou tablet por um Galaxy Tab S7

“Além da troca para a linha Galaxy Note20, os consumidores poderão levar seu smartphone ou tablet, dependendo da marca e modelo, a uma loja participante e, de acordo com a tabela da Trocafone, obter desconto e um bônus de R$ 500,00 para aquisição de um Galaxy Tab S7. A ação é válida até o próximo dia 20/09/2020 e oferece, também, desconto e bônus de R$ 400,00 na compra de um Galaxy Tab S6 (128GB), Galaxy Tab S6 Lite ou Galaxy Tab S5e”.

Troque seu smartphone, tablet ou smartwatch por um Galaxy Watch3 ou Galaxy Buds Live

“Já para quem busca um Galaxy Watch3, o smartphone, tablet ou wearable antigo pode valer desconto e bônus de R$ 400,00 com base na tabela da Trocafone, para a compra do mais recente smartwatch lançado pela Samsung. Em relação ao Galaxy Buds Live, é possível obter desconto e bônus de R$ 200,00. A ação é válida também para desconto e bônus na compra de um Galaxy Watch Active2 (R$ 200,00) ou Galaxy FitE (R$ 100,00)”.

Com informações da Samsung

