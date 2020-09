'Baby blues' e depressão pós-parto: veja sintomas que podem afetar a mãe

Nos primeiros dias após o parto é comum a mulher passar por mudanças bruscas de humor, e apresentar de forma alternada sentimentos bons e ruins como solidão e tristeza e felicidade. É o chamado "baby blues", fruto da montanha-russa emocional causada pelas mudanças no padrão hormonal e pela grande responsabilidade que é cuidar de um recém-nascido. Há ainda a privação de sono que gera um cansaço extra na mãe.

Essas sensações que a maioria das mães experimenta, em maior ou menor grau, são normais e costumam durar cerca de 30 dias logo após o parto. Porém, dados mostram que entre 10% e 15% das mães podem evoluir para uma depressão pós-parto – o que, neste cenário de pandemia devido ao novo coronavírus, pode ser ainda mais grave.

"Estamos lidando com binômios mães-bebês que nasceram num mundo de máscaras e distanciamento social, sem os familiares por perto, causando um prejuízo significativo na rede de apoio que é fundamental nesse momento de tantas transformações – tão maravilhosas quanto dolorosas", afirma Talita Rizzini, coordenadora de pediatria do Hospital Leforte.

Ela lembra que mesmo que a mãe já tenha outros filhos, ao nascer um novo, ela também se torna uma "mãe recém-nascida", que merece portanto atenção e cuidados para que possa se dedicar ao bebê. "Momentos de descanso, de autocuidado e de conversa sobre essa avalanche de sentimentos devem ser incentivados", sugere a pediatra para reduzir, assim, as chances de prolongamento dos sintomas de "baby blues" e os riscos de uma possível depressão pós-parto.

Sintomas de depressão que podem surgir na mãe de um recém-nascido:

irritabilidade

choro frequente

sentimentos de desamparo e desesperança,

falta de energia e motivação,

desinteresse sexual,

alterações alimentares e do sono,

sensação de ser incapaz de lidar com novas situações

queixas psicossomáticas (doenças causadas por problemas emocionais)

dores difusas sem causa orgânica aparente

Atenção aos possíveis prejuízos ao bebê

Estudos científicos indicam que analisam aspectos do desenvolvimento infantil sob os cuidados de uma mãe deprimida e eles são convergentes em dizer que há prejuízo no desenvolvimento infantil tanto cognitivo quanto emocional e até mesmo físico.

Mães com depressão pós-parto tendem a ter filhos mais ansiosos e menos felizes, que são menos responsivos nas relações interpessoais e sua atenção é menor, quando comparados com as crianças de mães não-depressivas, constatou um estudo feito por Righetti em 2003. Essas crianças apresentam também menos sorrisos, menor interação corporal, além de maiores dificuldades alimentares e de sono. Perto de um ano, muitos desses bebês tiveram baixas pontuações em testes de desenvolvimento e altos níveis de apego inseguro com a mãe.

Nesse contexto, Talita destaca a importância do acompanhamento da criança pelo pediatra, "principalmente durante os meses de pandemia envolvendo o cuidado com toda a família, para tratamentos individualizados e acompanhamentos que possam reduzir o impacto negativo da quarentena".

