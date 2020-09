Cachorro pode comer UVA?

As frutas são um importante complemento alimentar para os cachorros, pois alimentam e refrescam os pets, além de serem muito saborosas.

No entanto, nem todas as frutas podem ser dadas aos cães. Algumas delas são extremamente nocivas para a saúde dos cachorrinhos, e nem mesmo os veterinários têm muito certeza do motivo.

Uma delas é a UVA. Todos os veterinários são unânimes em afirmar que a fruta faz muito mal aos cachorros, embora não saibam exatamente qual componente da fruta é tóxica aos cães.

Mas a reação dos cachorros é bastante conhecida. A uva causa no cachorro vômitos, diarreias, fraqueza, anorexia, letargia, tremores e, em casos mais graves, insuficiência renal, que pode levar à morte do Pet.

Não se sabe exatamente a partir de qual quantidade ela passa a ser nociva, pois isso depende muito do peso do cão, mas os veterinários aconselham a nunca dar a fruta para o pet comer, seja em que quantidade for.

Se por acaso seu cachorro avançou na fruteira e roubou algumas uvas e comeu-as, a melhor coisa a fazer é correr para a clínica veterinária de sua confiança o mais rápido possível.