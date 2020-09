Atualização beta do WhatsApp revela novas mudanças que serão liberadas em breve

Uma recente atualização beta do aplicativo WhatsApp, lançada nesta semana, revelou novas mudanças que serão liberadas em breve.

De acordo com o site WABetaInfo, o update 2.20.100.22 foi liberado para o sistema operacional iOS.

Como detalhado, a atualização beta adiciona principalmente correções de bugs e melhorias que também serão incluídas na versão pública.

Primeiramente, a plataforma trabalha para melhorar o recurso de pagamentos (WhatsApp Pay).

Além disso, o app também ajustou a seção para mostrar todos os arquivos de mídia compartilhados, a fim de melhorar a velocidade de carregamento de imagens, vídeos e GIFs lá. Confira outras novidades:

Como revelado, a plataforma também trabalha em melhorias para iniciar o WhatsApp quando houver pouco espaço de armazenamento disponível no dispositivo. Todas as novidades serão liberadas em breve. Confira:

📝 WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.100.22: what’s new?

The update brings general bug fixes and improvements.

There is the full list in the article.https://t.co/IWrxvVbyTw

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 3, 2020