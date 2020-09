5 penteados para cabelo cacheado que você pode fazer em menos de 5 minutos

Nada supera a beleza do cabelo cacheado, e as mulheres com cachos sabem que seu cabelo pode ser sua melhor arma para criar looks incríveis.

Penteados para cabelo cacheado

Com uma bandana

Uma bandana pode ser o acessório ideal para completar o seu look. Basta enrolar a bandana e prender seu cabelo como se fosse um rabo de cavalo alto e puxar os cachos em direção à frente.

Space buns

Este penteado divertido é perfeito para um encontro com os amigos. Basta dividir o cabelo ao meio e criar dois coques em cima da sua cabeça. Lembre-se de soltá-los um pouco no final.

Tranças

Parte seu cabelo ao meio e, de cada lado, faça uma trança francesa. Deve começar onde a linha do cabelo está e ir para trás até chegar ao seu pescoço. Amarre o cabelo nesta área e deixe o resto solto.

Coque baixo

Para um visual mais romântico, basta ter um coque baixo, soltando a parte frontal e, em seguida, cruzando cada um sobre o coque para o lado oposto. Tente deixar algumas mechas soltas.

Rabo de cavalo com tranças

Primeiro, separe duas finas seções de cabelo da frente da cabeça e crie duas tranças, uma de cada lado. Deixe-as soltas e faça um rabo de cavalo baixo com o resto do cabelo. Amarre-o e passe as tranças para trás enrolando-as no rabo de cavalo.