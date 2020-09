3 alimentos que causam inflamação em seu corpo

Para muitas pessoas, a batalha contra a inflamação começa com a comida que eles comem. Embora existam muitas táticas diferentes , uma das melhores é limitar o que você injeta em seu corpo.

“A inflamação é o mecanismo de defesa do corpo contra coisas que o danificam, como infecções, doenças, lesões e toxinas na tentativa de curar”, diz a nutricionista Tracy Beckerman.

“Quando seu corpo é danificado, ele libera produtos químicos, desencadeando uma resposta do sistema imunológico, o que faz com que os tecidos inchem.”

De acordo com o portal Nueva Mujer, além de fungos e a maioria das folhas verdes, Beckerman explica que existem 3 tipos de alimentos que podem causar inflamação em seu corpo de forma desordenda como mecanismo de defesa.

Açúcar

Quando se trata de inflamação, Beckerman diz que evitar o açúcar adicionado pode fazer uma grande diferença. “Comer muito açúcar tem sido associado à obesidade, resistência à insulina, doenças cerebrais e cardíacas, diabetes, doença hepática gordurosa e câncer.”

Carboidratos refinados

Estes devem ser limitados para evitar inflamação. “Carboidratos refinados também não são aceitáveis quando se trata de tentar prevenir inflamações”, diz Beckerman.

“Quando você come alimentos sem fibras, seu corpo produz insulina para levar glicose para fora do seu sangue. Mas, com o tempo, a insulina começa a ficar cansada, então produz cada vez mais desse tipo para fazer o trabalho.”

Álcool

“Todos sabemos que o consumo frequente de álcool tem vários efeitos nocivos, mas um dos maiores é o aumento da inflamação”, diz ela. “Quando as moléculas de álcool quebram, elas geram subprodutos tóxicos que podem danificar as células hepáticas e enfraquecer o sistema imunológico.”