Use caroço de abacate para disfarçar os fios brancos e não ter cabelo grisalho

O abacate tem benefícios incríveis para o cabelo e é um grande aliado contra os fios brancos. Por isso, se você quiser acabar com o cabelo grisalho, esta é a máscara perfeita.

O caroço desta fruta contém vitaminas C, D e B1, minerais e gorduras vegetais que, além de esconderem os cabelos grisalhos, restauram o brilho e até ajudam a acelerar o crescimento capilar.

Máscara de abacate

Ingredientes

1 semente de abacate

1 xícara de água

Modo de preparo

Com um ralador, rale o caroço do abacate, misture-o com a água e deixe descansar durante a noite. Pronto.

Modo de uso

Coloque a mistura em todo o cabelo, que deve estar limpo e seco, e massageie por alguns minutos. Você não precisa removê-la.

É aconselhável aplicar esta máscara diariamente durante um mês.