A técnica simples para cozinhar o salmão perfeito

Um dos peixes mais saboroso, o salmão exige um bom preparo. Segundo a BBC Food, a dica para cozinhar o salmão perfeito é saber o ponto correto.

“Quando a albumina branca (uma proteína do peixe muito parecida com a clara do ovo) começa a aparecer na parte superior do salmão, é um sinal de que o cozimento está quase completo. Uma grande quantidade de albúmen branco será visível em peixes cozidos demais", explica o site.

Além disso, "para verificar se o filé de salmão está cozido perfeitamente, meça a temperatura dentro do peixe com um termômetro – 45-50C / 110-125F é perfeito”, finaliza.

