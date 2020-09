Os signos que devem ter cuidado com amores proibidos em setembro

Setembro acaba de começar e alguns signos do zodíaco precisarão ter cuidado ao se envolver com amores proibidos durante este mês. Confira quais:

Libra

O passado que estava distante ou calado volta para a sua vida. Aos poucos as conversas se transformam em algo mais íntimo que pode ser concretizado em breve. Para aqueles que possuem uma conexão forte e conflituosa com esta pessoa, a decepção pode ser inevitável. É preciso ter cuidado com o próprio coração e sofrimentos causados pelo ego dos outros.

Câncer

O passado pode voltar a desequilibrar sua vida amorosa e desta vez acompanhado de ainda mais problema. O cuidado deve redobrar com aqueles que já sumiram sem dar explicações e decidem voltar de forma repentina. É preciso também ter muita atenção ao se envolver com pessoas já comprometidas e triângulos amorosos, estejam estas situações claras para você ou não; promessas não serão cumpridas.

Escorpião

O relacionamento do escorpiano pode ser posto a prova devido a conflitos e incompatibilidades do casal. Verdades são reveladas e um distanciamento pode acontecer. Esses acontecimentos pode fazer com que você se movimente fisicamente e dê espaço para novas pessoas entrarem em sua vida – o que pode complicar ainda mais as coisas. É melhor dar um tempo e agir com calma para que tudo seja esclarecido da melhor forma.

Sagitário

Uma conexão íntima pode nascer rapidamente e adquirir traços passionais que pedem cautela e observação. Parceiros do passado podem surgir e é preciso refletir bastante antes de tomar atitudes. Os sagitarianos comprometidos podem ficar indecisos quando uma tentação se aproxima; sentimentos e desejos se movimentam dentro de você de forma oculta.