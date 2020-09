Mega recurso é revelado em nova atualização beta do WhatsApp para Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp acaba de enviar uma nova atualização beta para o sistema operacional Android, elevando a versão para o número '2.20.199.8'. No update, consta uma grande novidade que será liberada em breve para os usuários da plataforma, de acordo com o site WABetaInfo.

Em desenvolvimento, o novo ‘modo de férias’ vai permitir interromper o desarquivamento de bate-papos silenciados/arquivados quando novas mensagens são compartilhadas.

Anteriormente, o WhatsApp decidiu interromper o desenvolvimento do recurso, sugerido que havia sido abandonado pelo app. No entanto, a novidade reapareceu com algumas mudanças.

Agora, as conversas arquivados vão aparecer diretamente no topo dos chats dos usuários. Ao clicar neste espaço, haverá uma nova seção dedicada ao modo férias, que permite escolher diferentes parâmetros. Veja:

Notificar novas mensagens: é o comportamento atual. No entanto, se o usuário decidir desativá-lo, os bate-papos arquivados continuarão no arquivo quando novas mensagens chegarem (o que não acontece atualmente). Sendo uma nova ferramenta para combater contatos indesejados.

Ocultar automaticamente chats inativos: é uma extensão do modo de férias. Se ativado, e um bate-papo tiver mais de 6 meses sem interação, ele será arquivado automaticamente.

Como revelado, é possível que o app de mensagens adicione mais opções para gerenciar os chats arquivados, antes do lançamento. A novidade será liberada para os sistemas Android e iOS em breve.

Outro ajuste

O WhatsApp também está implementando ‘linhas’ para quando o usuário for adicionar animações interativas em imagens, vídeos e GIFs. Ainda em desenvolvimento, a novidade vai facilitar o alinhamento perfeito. Confira:

