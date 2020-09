Marina Ruy Barbosa assina linha de joias para a Vivara

Após lançar sua própria marca de roupa, a atriz Marina Ruy Barbosa deu um novo passo em sua carreira fashionista e assinou uma linha de joias com a Vivara.

A coleção, que se chama Dream, contou com o processo todo acompanhado pela atriz e apresenta acessórios modernos que contam com pedras, como Topázio Azul, Ametista e Peridoto. As joias já estão disponíveis nas lojas físicas e no e-commerce da Vivara.

Confira a coleção de joias da Marina Ruy Barbosa

