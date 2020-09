Governo de SP disponibiliza 20 mil vagas em curso online de TI para mulheres

As mulheres enfrentam diversas barreiras na área da tecnologia da informação (TI). “O futuro está sendo escrito em linhas de código. E o público feminino, apesar de usuário de apps, redes sociais e dispositivos digitais, não participa da produção da tecnologia”, explica o projeto Programa Maria.

Um dos problemas enfrentados por elas nesta área é a falta de incentivo para seguir a carreira. Diante disso, o Governo do Estado de São Paulo está disponibilizando 20 mil vagas em um curso online somente para elas.

Com duração de 80 horas, o curso será ministrado na Universidade Virtual de São Paulo (Univesp). As mulheres interessadas em fazer o curso poderão escolher entre quatro opções: Lógica de Programação, Banco de Dados, Desenvolvedor Web e Desenvolvedor Mobile.

Para participar basta ter 16 anos, ser alfabetizada, morar no estado de SP e inscrever no site da Via Rápida que estará com inscrições abertas até 4 de setembro.

