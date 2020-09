Game ‘The Last of Us Part II’ lidera a ‘Promoção dos Essenciais’ da PlayStation Store

A nova ‘Promoção dos Essenciais’ da PlayStation Store começa nesta quarta-feira (2). Como revelado pela Sony, com até 50% de desconto em vários títulos para PS4 (PlayStation 4).

“Liderando a promoção digital temos a aclamada aventura de ação da Naughty Dog, The Last of Us Part II”, detalhou.

A continuação da história de Ellie e Joel também apresenta novos personagens intrigantes, todos envolvidos em eventos dramáticos em um mundo pós-apocalíptico.

Os jogos ‘Assassin’s Creed Odyssey’ e ‘Crash Team Racing Nitro Fueled’ também faz parte da promoção.

A promoção termina no dia 16 de setembro, meia noite, horário de Brasília. Confira a lista completa de jogos neste link.

