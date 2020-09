5 ventiladores de teto para comprar antes do verão chegar (e os preços aquecerem)

A melhor época do ano para comprar aparelhos de climatização, ventiladores e ar-condicionados é setembro, quando o inverno está no fim e o verão ainda está distante. Se o consumidor deixar para comprar perto da estação mais quente, vai pagar mais caro e corre o risco de não encontrar determinados modelos, muito procurados no mercado porque têm melhor relação custo-benefício.

Selecionamos cinco ventiladores de teto mais vendidos e desejados para você conferir as tendências de compras desses produtos e decidir pelo seu preferido. Veja:

1. Ventilador de teto Fenix Ventisol Branco



Este é o modelo de ventilador de teto mais vendido da Amazon. Tem controle remoto, pás em plástico mais leves que aumentam a vida útil do motor, pintura do motor e haste com tratamento que evita corrosão. Pode ser montado com facilidade. Compre a partir de R$ 319,90.

2. Venti-Delta Ventilador de Teto Miray 3 Pás





Este é o modelo mais presenteado (quando você declara que é para presente em outro destinatário) pelo consumidores no site da Amazon. O ventilador de teto vem na cor marrom tabaco com 3 lâminas e luminária em vidro fosco. Compre a partir de R$ 333,86.

3. Ventilador Solano Tron Cobreado Verniz





A nova geração de ventiladores tron é muito mais moderna, silenciosa e feita de modelos potentes e de excelente qualidade, projetados com design diferenciado e moderno que combina em qualquer ambiente. Compre a partir de R$ 454,90.

4. Ventilador de Teto 4 Pás Fly Volare Ouro





Com pás em MDF laqueada com maior resistência e eficiência e motor com protetor térmico que desliga automaticamente em caso de superaquecimento, garantindo mais segurança. Além de uma excelente distribuição do ar por meio de motores robustos, velozes, silenciosos. Tudo para que você tenha pleno conforto em seus ambientes. Para ambientes de 25 a 30 m², considerar o pé direito até 3 metros. Compre a partir de R$ 699,90.

5. Ventilador de Teto 2 Pás Platinum Turbo Volare Escovado





Com estrutura em alumínio e vidro centrifugado. Tem motor silencioso, econômico e robusto. As pás são em MDF laqueada. O controle remoto é opcional e pode ser adquirido separadamente. Compre a partir de R$ 649,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.