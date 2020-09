5 cores de cabelo para pele morena que serão tendência na próxima temporada

A primavera está cada vez mais próxima, e com ela vêm as mudanças de visual que a cada ano vários fazemos para receber a nova temporada. Nesse caso, é importante considerar mudar o tom do nosso cabelo para alcançar iluminação, dimensão, volume e brilho.

Aqui estão as cores de cabelo para pele morena que dominarão a temporada:

Cores de cabelo para mulheres com pele morena

Loiro

Tons loiros no cabelo preto ajudam a clarear e contrapor o cabelo. Eles podem ser um visual mais natural se você apostar nas babylights. Em cabelos mais claros, tons loiros podem ser mais aparentes, clareando ainda mais as madeixas perto do rosto para dar-lhe mais luz.

Mogno degradado

O efeito degradado continuará sendo tendência durante esta temporada. Mas os tons mais lisonjeiros serão o mogno avermelhado, que complementa perfeitamente o cabelo escuro natural. E o melhor é que ele não precisa ser retocado com tanta frequência.

Castanho chocolate

Essa cor rica é ideal para quem procura dar mais calor ao rosto sem sofrer descoloração extrema. Esse tom é usado em todo o cabelo ou com efeitos de balaiagem ou babylights para adicionar dimensão.

Avermelhado

Os tons avermelhados complementam perfeitamente a pele morena, pois destacam seu calor e dão uma aparência mais saudável ao rosto. Você pode usar como cor completa ou escolher um efeito que ilumine seu cabelo dependendo do seu estilo.

Contour caramelo

O efeito contour no cabelo ajuda a iluminar o rosto, clareando as mechas perto do rosto um pouco mais do que o resto do cabelo. Na pele morena, os tons de caramelo parecem fazer ainda mais efeito.