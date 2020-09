4 produtos naturais para ter uma pele luminosa depois dos 30 anos

A pele luminosa é um símbolo de boa saúde, além de fazer você ficar bonita com ou sem maquiagem. No entanto, nossa pele nem sempre está com esse brilho natural e sutil, por isso devemos aplicar nutrientes para ajudá-la.

Embora existam várias tônicas no mercado que ajudam a hidratar e fornecer luminosidade na pele, existem também alternativas naturais que você pode usar em casa.

Em geral, a luminosidade vai depender da hidratação e nutrição que a pele tem, então você não pode esquecer de hidratar constantemente a pele mesmo que você use os remédios que vamos apresentar aqui.

Produtos naturais para uma pele luminosa

Camomila

O chá de camomila é ideal para dar à pele um tom uniforme e luminoso. Além disso, tem um efeito anti-inflamatório. É ideal que você aplique frio.

Cavalinha

Esta erva estimula a produção de colágeno e elastina, por isso faz novas células brilharem na pele.

Ragaliz

Além de tirar o brilho natural, é perfeito para remover manchas e unificar o tom de pele.

Iogurte

Uma máscara de iogurte com azeite é perfeita para hidratar a pele. Neste caso, o produto não pode ser deixado na pele. A maneira correta de aplicá-lo é deixá-lo por 10 minutos e removê-lo com muita água. Lave com um sabão neutro e pronto.