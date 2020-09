3 truques para manter seus cílios para cima por horas

Ter cílios longos e espessos é o sonho de muitas mulheres, pois não só proporciona um efeito bonito para a maquiagem, mas também faz o olhar parecer muito mais profundo.

No entanto, nem todos nós nascemos com essa característica, por isso optamos por métodos como cílios postiços ou rímel. Um dos maiores problemas desse último é a duração, que às vezes pode ser muito curta.

Existem alguns truques que podem contribuir para uma duração mais longa dos cílios levantados sem ter que aplicar muito produto. Confira:

Siga estas dicas para manter seus cílios para cima

Modelador de cílios

Use o modelador antes de se maquiar. Embora muitas pessoas o usem após a aplicação do rímel, um efeito melhor é alcançado se este passo for realizado anteriormente.

Use uma máscara impermeável

Máscaras impermeáveis têm maior duração, por isso, se você quiser que elas sejam perfeitas o dia todo, escolha opções deste tipo.

Escolha bem a escova do aplicador

Existem escovas versáteis que buscam separar bem os cílios e distribuir bem o produto. Isso vai ajudar a ter um acabamento melhor.