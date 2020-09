Plataforma oferece programa gratuito para ajudar professores e alunos na pandemia

O fechamento das escolas, por conta da pandemia, fez com que professores e alunos tivessem que se adaptar ao ensino remoto. Diante disso, tecnologia se tornou uma aliada indispensável e pensando nisso, a organização sem fins lucrativos, Khan Academy, lança o programa Khanpeonato para incentivar educadores a participar das atividades de aprendizado nas disciplinas de matemática, português e ciências com seus alunos.

As inscrições para o Khanpeonato começaram em 10 de agosto e o programa com professores e escolas se inicia em 8 de setembro. As atividades contarão com metas que devem ser cumpridas dentro do ambiente online, de forma totalmente gratuita.

O desafio da plataforma é desenvolver habilidades em matemática, ciências e português, para que o aluno cresça e tenha sucesso no ano escolar. Qualquer escola ou educador pode participar: basta ter uma conta de professor com alunos cadastrados na plataforma da Khan.

“O objetivo do Khanpeonato é proporcionar uma experiência de aprendizado única ao mesmo tempo que promove uma conexão entre alunos e professores, trazendo alegria para a sala de aula, mesmo que ela seja virtual”, explica Paulo Bellé, Gerente de Marketing no Brasil.

“Queremos oferecer um modelo de aprendizagem misto, com conteúdos alinhados à BNCC e que desenvolvam a mentalidade de crescimento dos alunos”, completa.

