Os signos do zodíaco que podem formar um triângulo amoroso

Alguns signos do zodíaco podem se atrair mutuamente e estão mais propensos a formarem triângulos amorosos. Confira quais são:

Áries, Virgem e Sagitário

O ariano pode se envolver em um triângulo amoroso com estes signos porque ambos o atraem de forma intensa. O sagitariano possui muita coisa em comum, como a intensidade e a mesma forma de se aventurar, enquanto o virginiano entrega muita sedução e impressiona pela firmeza em que acredita nas coisas. Dessa maneira, ele pode ver potencial em ambos os signos e não conseguirá se decidir facilmente.

Leão, Capricórnio e Touro

O leonino gosta de quem sabe o que quer e não pode dizer não para estes dois signos que são decididos. Assim como ele, o taurino e o capricorniano não passam despercebidos, demonstrando a segurança e um lado romântico a moda antiga que o atrai tanto nas conquistas. No entanto, este signo pode não se sentir completo na paixão com apenas um deles, que são menos intensos e nem sempre embarcam em seus dramas.

Libra, Gêmeos e Câncer

O libriano pode se envolver em um triângulo amoroso com estes signos ao desejar se relacionar de forma intensa, mas sem assumir completamente um compromisso. Enquanto ele encontra no geminiano muitos pontos em comum e uma comunicação que flui, ele vê a profundidade emocional e romantismo do canceriano como algo extremamente interessante. Dessa forma, ele irá hesitar em ficar apenas com um deles e refletirá sobre as perdas antes de tomar uma decisão.