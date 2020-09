Os signos que são sempre julgados como pessoas falsas

Alguns signos do zodíaco possuem características que podem fazer os outros os julgarem como pessoas falsas mais facilmente. Confira quais são:

Gêmeos

Ter dificuldade para tomar decisões definitivas e a facilidade para cair no agrado de todo mundo não entrega uma boa reputação aos geminianos. Frequentemente, as pessoas julgam que este signo é falso, pois acham que ele pode agir com inconsistência e tentar estar sempre onde o sol brilha mais. Como pode se aproximar de gregos e troianos facilmente, algumas pessoas o enxergam com desconfiança.

Libra

Por não gostar de escolher lados e confrontar, as pessoas podem achar que este signo está sempre tentando agradar e uma hora ou outra terminará sendo falso com alguém. Seu lado extrovertido e leve, que foge de promessas e problemas, faz com que ele pareça menos preocupado com o que os outros realmente vivem e sentem.

Escorpião

Desconfiado e que não se abre facilmente com os outros, o escorpiano pode ser julgado como misterioso e pouco confiável. Além disso, sua intensidade e personalidade a flor da pele, nem sempre é bem interpretada o que faz ter fama de briguento – algo acaba deixando os outros com um “pé atrás”.

Sagitário

O sagitariano está sempre em movimento e é desapegado, duas características que as pessoas podem interpretar como bem pouco leais. Ele vive o momento e atrai muita gente ao seu redor, não se importando com os inimigos que elas podem ter. Alguns julgam que ele é pouco considerado e isso pode terminar em falsidade.