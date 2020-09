Os signos que precisam ter cautela nos relacionamentos esta semana

Alguns signos do zodíaco precisarão ter cautela nos relacionamentos esta semana e ter paciência para resolver os problemas. Confira quais são:

Touro

Sentimentos negativos como o ressentimento, estresse e ciúme podem aflorar e levar a discussões, especialmente se a teimosia e ego tomarem a frente na situação. É preciso ter cautela e refletir sobre como a flexibilidade e vontade de mudar pode ajudar a resolver impasses, tornando o casal ainda mais forte. Evite tomar decisões delicadas e se fechar para o novo.

Gêmeos

Sentimentos ou opiniões reprimidas devem ser comunicadas de forma construtiva. Por mais que algumas das partes pressione ou se sinta pressionado, é importante ter tato para abordar assuntos delicados, pensando sempre nas consequências. Ser prático e ao mesmo tempo empático irá ajudar a escapar do drama, mas sem deixar de abordar o que já não pode ser mais oculto.

Leão

Discussões ou assuntos delicados podem pegá-lo de surpresa em um momento no qual você se sente muito emotivo. Evite fazer tempestade em copo d’água e se abra para ver as coisas de forma mais honesta e colaborativa. Os casais que conseguirem escapar do drama podem viver momentos ainda mais românticos e intensos.

Sagitário

Quem deixa a desejar em um relacionamento, dificilmente reconhece a própria culpa e ausência. É preciso estar mais atento ao parceiro, pois as cobranças levarão a problemas que poderiam facilmente ser evitados. Nem sempre a conexão é intensa a todo momento e algumas fazes pedem esforços para reascender a chama da relação.