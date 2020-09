Os 5 incríveis benefícios de comer alho estando em jejum

Não é segredo para ninguém que o alho é um ingrediente que traz um toque especial às refeições. Porém, também pode transferir essas maravilhas para o seu corpo, pois é um alimento com muitas propriedades.

Embora o mau hálito seja uma desvantagem, pode ajudá-lo muito mais do que você pensa e certamente começará a aparecer mais em seus pratos, pois é rico em vitamina C, vitamina BC e manganês, de acordo com o portal Nueva Mujer.

Os benefícios do alho

Ajuda o fígado

Sendo rico em vitaminas A, B e C, é um tempero que estimula as funções hepáticas. Da mesma forma, limpa as toxinas e os parasitas do seu corpo, o que fará seu organismo se sentir revigorado.

Luta contra o câncer

O alho também pode ser seu grande aliado para lidar com tumores. Um artigo da American Cancer Society afirma que o enxofre no alho ajuda a eliminar células tumorais malignas em quem o consome.

Promove o sistema digestivo

Se você sofre de prisão de ventre, isso pode ser uma ótima notícia para você, pois o alho tem entre suas funções a regulação do sistema digestivo. Então, ele vai ajudá-lo a absorver e digerir os alimentos melhor e mais facilmente.

Combate o colesterol alto

Você tem fraqueza com a fritura e isso aumentou seu colesterol? O alho ajuda você com este trabalho, uma vez que a Fundação do Coração Espanhol afirma que, se você consumir um dente deste alimento diariamente, ele vai ajudá-lo a reduzi-lo em 9%, o que também é um suporte extra para o seu coração.

Age como desinflamatório

De acordo com o Journal of Medicinal Food, é um desinflamatório natural para doenças como a artrite graças a um de seus compostos.