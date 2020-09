Game PUBG MOBILE traz ‘mapa Erangel’ renovado com a Atualização 1.0

A atualização 1.0 chega ao PUBG MOBILE em 8 de setembro e libera uma nova versão renovada de Erangel. Como revelado, a novidade oferece gráficos aprimorados, rebalanceamento do loot e mudança na distribuição de prédios e estruturas. Confira:

Novos elementos do mapa

Grandes pontos de troca de recursos

Mudanças em edifícios

Além disso, a novidade conta com gráficos aprimorados . O sistema de iluminação foi atualizado, dando mais vida aos efeitos de luz, água e vegetação.

“Isso permitirá aos jogadores verem reflexos na água e perceberem a luz indireta do sol. A qualidade de modelos e texturas foi melhorada para tornar as batalhas mais realistas, como partículas, texturas de prédios e entorno, deslocamento de ar, flashes de disparo e interação com a mira das armas. A função “Ultra HD” pode ser desbloqueada para proporcionar uma experiência de alta qualidade sem precedentes”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, em paralelo às alterações do mapa, a interface de usuário de PUBG MOBILE e a experiência interativa foram completamente remodeladas visando proporcionar uma experiência mais intuitiva.

“Ao trazer uma nova experiência de usuário e uma nova Erangel, PUBG MOBILE marca a entrada na nova era “Beyond A.C.E” que redefinirá o jogo mobile. A atualização 1.0 chegará gratuitamente nas plataformas App Store e Google Play”, detalhou.

Com informações da PUBG Corporation

