Franja aberta e rosto redondo: como usá-la para ‘emagrecer’ sua cara

A franja aberta (ou “franja cortina”) é a que mais favorece as mulheres com rosto redondo porque dá maior harmonia às características. Essa franja, que é curta no centro e longa nas laterais, domina a tendência em 2020.

Veja com quais cortes de cabelo você pode usá-la:

Como usar franja aberta para “emagrecer” o rosto

Corte pixie

Se você quer mudar seu visual radicalmente e ficar bonita, então você deve experimentar o corte de cabelo pixie, que vai muito bem com este tipo de franja e permite que você harmonize seus traços.

Cabelo comprido com ondas

Essa franja vai muito bem com cabelos longos, pois dá um visual fresco e muito mais jovem. Então, não tenha medo de experimentá-la. É melhor usá-la com ondas para que a franja seja o mais natural possível.

Corte lob

Esta franja também vai muito bem com um corte lob, porque faz você parecer ótimo e lhe dá um ar mais fresco e mais jovem. Claro que também permite alongar o rosto, escondendo as maçãs do rosto e ter um look estilizado.