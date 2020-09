Companhia Azul aumenta oferta de voos e inclui novas rotas a partir desta terça (1º)

A companhia Azul, a partir desta terça-feira (1º), amplia sua oferta de voos no Pará e reabre a sua base de operações em Carajás. Como revelado, operadas com o Embraer E195 E1, com capacidade para até 118 passageiros, as frequências entre Carajás e Belém acontecerão às terças e quintas-feiras. De lá, os clientes da Azul também poderão voar para Belo Horizonte (MG), às segundas, terças, quintas e sextas; e para São Luís (MA), às segundas e sextas-feiras.

“Aumentando a oferta de assentos na região, a companhia também adiciona novos voos na rota Belém – Macapá com o ATR 72-600, com 70 assentos, e com o A321, a maior aeronave para voos domésticos da companhia, com capacidade para até 214 passageiros”, detalhou.

Além disso, na região, a Azul Conecta, nova empresa sub-regional, fica responsável pelas operações para o interior do estado. Em agosto, a companhia tornou diárias as ligações nas rotas Belém-Breves e Belém-Monte Dourado, que são cumpridas com as aeronaves modelo Cessna Gran Caravan, que podem transportar até nove Clientes.

Ainda segundo a empresa, com essas adições, os usuários paraenses ganham mais opções de destinos e podem chegar a cidades como Recife, Manaus, Belo Horizonte e Campinas, principal centro de conexões da Azul no país.

“Em setembro, a Azul deve ofertar 407 voos por dia para 88 destinos no Brasil e no exterior. A malha planejada para o próximo mês alcança 45% da capacidade operada pela empresa antes da pandemia e representa um crescimento de 570% na malha de 70 voos que foi operada em abril, no momento mais crítico da crise”, completou.

Sistema de limpeza

A companhia também informou, por meio de comunicado, que está ampliando seus protocolos de higiene ao adotar o sistema de raio ultravioleta da Honeywell na limpeza do interior de suas aeronaves.

“A companhia é a primeira empresa aérea da América Latina a trazer essa inovação. O UV Cabin System, da Honeywell, é capaz de higienizar o interior de uma aeronave em menos de 10 minutos”.

“Esta inovação representa uma camada a mais de segurança que será gradualmente introduzida na frota da Azul. Todos os demais protocolos de limpeza e higienização requeridos pelas autoridades continuam sendo rigorosamente aplicados”, explicou. Confira:

Com informações da Azul

