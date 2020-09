Camila Coelho ensina 3 maneiras estilosas de amarrar uma camiseta básica

Camila Coelho, influencer de beleza e estilo, sabe como ninguém que alguns detalhes permitem transformar um look. Por isso, uma das dicas do seu blog é como amarar a camiseta básica e deixá-la com muito estilo.

“Existem três maneiras de dar um nó em sua camiseta básica, que não são apenas fáceis de fazer, mas oferecem um look mais moderno”, explica a influencer.

Segundo ela, a primeira maneira é pegar a parte de baixo da camiseta, cruzá-la e torcer. “Em seguida, basta enfiar as pontas por baixo do fundo da camiseta para um efeito cropped”, comenta.

Outra maneira é dobrar a camiseta no comprimento que desejar, “e torça todo o tecido nas costas. Puxe o tecido pelas costas da camiseta e prenda a torção no sutiã para prendê-lo”, ensina.

Por fim, a última dica é pegar a parte de baixo da camiseta de um lado, dê um nó e depois aperte bastante. “Por fim, crie um segundo nó e depois dobre as pontas para obter um acabamento clean”, finaliza.

LEIA TAMBÉM