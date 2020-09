5 cuidados na hora do banho dos cães

Os pelos têm um papel fundamental na saúde do cachorro, pois eles controlam a temperatura corporal e protegem dos raios e da radiação solar, além de tornarem os cães muito mais bonitos.

Mas os pelos têm que ser tratados com cuidado, sejam curtos ou longos, para a higiene e também para evitar dermatites e infecções de pele em seu cão.

Por isso, na hora do banho do pet, é sempre bom tomar algumas precauções, principalmente se seu cachorro tem a pelagem mais comprido.

Veja 5 cuidados na hora do banho do seu pet:

1 – Higiene no banho

O banho do seu cão deve ser semanal, de preferência com profissional qualificado. Se for dar banho em casa, atenção ao uso de produtos adequados ao seu cão

2 – Secagem

Uma boa secagem pode prevenir muita dor de cabeça. Quando seu cão não é seco adequadamente, pode ter problemas de fungos na pele, dermatites, alergias e irritações, e o tratamento dessas doenças costumam ser demoradas e caras.

Quanto mais longo for o pelo de seu cãozinho, mais atenção ao processo de secagem após o banho. O mais adequado são os secadores profissionais dos pet shops.

3 – Escovação

Os cães necessitam que seus pelos sejam escovados para evitar que embaracem e criem nós, que podem causar dermatites na pele do cachorro. Ajuda ainda a retirar pelos mortos e sujeiras que ficaram presas aos pelos. Ideal uma vez ao dia.

4 – Cuidados com parasitas

Não é incomum os cães voltarem de um banho em alguns estabelecimentos com pulgas ou carrapatos. Isso ocorre porque passam dezenas de animais diariamente pelo local, e nem todos recebem tratamento contra ectoparasitas adequado. Use coleira anti-pulgas em seus cães e dê mensalmente o remédio para carrapatos e outros parasitas.

5 – Alimentação

Fique atento durante o banho à pelagem do animal. Pelos fracos, sem brilho e caindo em abundância são sinais de problemas na alimentação. Procure um veterinário para indicar uma alimentação equilibrada em nutrientes e vitaminas para seu cachorro.