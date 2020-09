5 alimentos que você deve evitar se tiver enxaqueca

Em algum momento de nossas vidas, passamos por uma forte dor de cabeça. No entanto, há pessoas que sofrem de enxaquecas continuamente — que, além da dor intensa, podem ser acompanhadas de náuseas, vômitos e hipersensibilidade à luz ou sons.

Embora existam vários fatores que podem causar enxaqueca, a má alimentação está frequentemente no topo. Existem alimentos que impedem que a enzima que metaboliza a histemia no intestino delgado seja devidamente removida, acumulando-se no sangue progressivamente e resultando em uma terrível dor de cabeça.

Portanto, você deve reduzir o consumo dos alimentos que apontamos aqui.

Estes são os alimentos proibidos se você sofre de enxaqueca

Alimentos processados

Estes contêm enormes quantidades de aditivos artificiais e corantes que são prejudiciais à nossa saúde.

Laticínios

Principalmente iogurtes e manteiga por fermentação de seu processo de produção. Além disso, o consumo de leite deve ser reduzido, mas não eliminado completamente, pois é uma das principais fontes de cálcio, muito importante para nossos ossos.

Salsicha

Salsichas contêm grandes quantidades de gordura que uma pessoa que sofre de enxaquecas não pode queimar tão rapidamente e resulta em excesso de gorduras ruins em nosso corpo.

Frutos do mar e peixes defumados

Uma ótima solução pode ser a substituição destes por salmão e atum, desde que sejam frescos e não tirados de uma lata.

Vinagre e ácidos

Eles geralmente são muito prejudiciais, assim como os cítricos podem causar uma reação adversa em nosso corpo quando ele precisa metabolizar alimentos.