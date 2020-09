5 alimentos ideais para prevenir o envelhecimento precoce

Não importa a idade, todos queremos parecer jovens. No entanto, às vezes o envelhecimento prematuro nos fará parecer mais velho do que somos. Felizmente, existem muitos alimentos que podem “retardar o tempo” e cuidar da nossa saúde.

Alimentos que você deve adicionar à sua dieta para prevenir o envelhecimento precoce

Alho

Além de ter pouquíssimas calorias, fornece cálcio, potássio, magnésio, ferro e vitaminas C, B1 e B6, também reduz a pressão alta, cólica e funciona como antibiótico.

Aveia

Com uma pequena porção de aveia no café da manhã, você pode elevar seus níveis de cálcio que previnem a osteoporose. Além disso, é ideal evitar comer demais, pois tem um efeito saciante e ajuda a hidratar nossa pele e formar novos tecidos no corpo.

Brócolis

O envelhecimento é frequentemente notado pela elasticidade de nossa pele, e o brócolis é seu aliado, porque evita que ela perca seus minerais essenciais e fornece ácido fólico e vitaminas A, B e C.

Chá

O chá ajuda a satisfazer seu apetite, por isso é recomendado tomar algumas taças por dia. Tem propriedades antioxidantes e é perfeito para acalmar a ansiedade, uma das principais razões que nos faz comer compulsivamente.

Tomate

Previne danos às membranas celulares e tem propriedades antioxidantes e grandes quantidades de vitamina C. É ideal para a formação de colágeno, indispensável para a elasticidade da pele.