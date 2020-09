4 alternativas caseiras para substituir o removedor de esmalte

Sabemos que você acha muito difícil limpar unha sem um removedor de esmalte. No entanto, sempre há alternativas caseiras. Então, se você quer acabar com essa camada antiga de esmalte, aqui estão algumas alternativas caseiras descritas pelo portal Nueva Mujer:

Nova camada

Uma maneira simples de remover o esmalte é aplicar uma nova camada de tinta e, em seguida, esfregar imediatamente a unha com uma bola de algodão. Isso remove a tinta das unhas naturalmente sem usar removedor de esmalte.

Vinagre

Mergulhe uma bola de algodão no vinagre e esfregue as unhas para remover a tinta. Você pode adicionar suco de limão ou laranja e usá-lo como uma alternativa de removedor de esmalte caseiro. O vinagre precisa de tempo para suavizar o esmalte, então continue esfregando com paciência.

Álcool

O álcool é um dos principais componentes do removedor de esmalte, tornando-o uma boa ferramenta para uma alternativa caseira. Mergulhe uma bola de algodão em álcool e esfregue suas unhas. Como o produto original tem outros componentes, o álcool pode levar algumas tentativas para remover completamente o esmalte.

Limão

Este é outro ingrediente natural para remover o esmalte. Basta esfregar uma fatia de limão nas unhas para remover a tinta. Para obter melhores resultados, mergulhe as unhas em água morna e sabão por 6 minutos para suavizar o esmalte e, em seguida, esfregue uma fatia de limão.