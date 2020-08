Os signos do zodíaco que se estressam de verdade

Alguns signos do zodíaco podem acabar se estressando de forma muito intensa e as consequências não são nada agradáveis.

Confira:

Áries

O ariano é confiante e corajoso, mas tem muita facilidade para se estressar e explodir com quem estiver por perto. Quando ele começa a mandar, aumentar a voz e se sentir sobrecarregado, as coisas certamente ficarão preocupantes, pois ele não irá segurar essa barra sozinho – e esconder o que sente não é uma opção.

Virgem

O virginiano é mestre em assumir responsabilidades e fazer as coisas do seu jeito, o que quase sempre virá acompanhado de estresse. A tranquilidade não existe quando este signo está empenhado e vê que as outras pessoas não contribuem como deveriam. Ele não carregará a culpa e fará todo mundo ficar ciente disso.

Escorpião

O escorpiano pode até guardar as coisas durante um tempo, mas uma hora ou outra deixará seu estresse explodir e atingir os culpados. Ele não aguentará a pressão e a tensão sozinho, dificultando a vida de quem ele considerar responsável. Suas palavras podem machucar bastante.

Capricórnio

O lado responsável e político do capricorniano pode desaparecer quando ele se sente estressado, especialmente se este incômodo tiver cara, nome e comportamentos que ele critica. Suas palavras e atitudes podem ser duras, pois ele irá tirar o peso dos ombros por algum momento e liberar o que sente. A chance dele se tornar birrento depois disso é enorme.