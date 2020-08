Horóscopo mensal: As previsões para cada signo do zodíaco em setembro de 2020

Estamos prestes a entrar em setembro de 2020 com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Mês de reconciliação com amigos e amores do presente ou passado. Você começará uma nova etapa, mas sem rancores e de forma mais humana para crescer profissional e socialmente.

A chance de ter bons resultados em tudo é enorme. Neste mês você terá surpresas financeiras e seus números d sorte são 07 e 13. Você pode viajar por conta de um relacionamento ou projeto de trabalho.

Mantenha os documentos e pagamentos em ordem; fique a em dia com as despesas. Um amor do signo de Capricórnio, Aquário ou Virgem será o seu parceiro ideal e demonstrará isso. Não confie nas pessoas que você acabou de conhecer. Sua cor de prosperidade sé o vermelho.

Touro

Este será um mês cheio de força para ser melhor em tudo o que deseja fazer. Hora de tomar decisões para crescer na vida pessoal e financeira; analise o que é melhor para você e siga em frente em sua vida.

Você terá sorte com os números 08 e 60 e o azul atrai as melhores energias. Você pode fazer qualquer mudança positiva que desejar.

A visão e a audição são pontos fracos na saúde, por isso fique atento aos sintomas. Você pode precisar viajar por um assunto de família. Não seja mais teimoso no amor, se aquela pessoa não te ama mais ou não o valoriza, procure alguém compatível.

Gêmeos

Ótimo mês para o seu signo! Você finalmente resolverá todas as pendências que tinha no passado e crescerá, especialmente na vida financeira. O bem-estar será buscado.

Invista na reflexão e inteligência, mas não se deixe sabotar pelo seu próprio orgulho. Você terá sorte com os números 09 e 70, e a cor que atrai fortuna será o amarelo; tente usá-lo mais em suas roupas.

Qualquer problema relacionado a divórcio ou questões judiciais será resolvido a seu favor. Uma mudança positiva no emprego pode acontecer.

Um amor do passado espera que você volte. Tenha cuidado com acidentes ou quedas. Você muda a aparência e se sente ainda melhor.

Câncer

Você terá mudanças radicais em sua vida e começa uma nova fase, especialmente internamente. Este será um mês cheio de responsabilidades e obrigações para colocar em dia tudo o que deve ser organizado.

Você terá sorte com os números 03 e 25 e a cor que atrair prosperidade será o branco; não hesite em usá-lo.

A troca de emprego por algo melhor é favorecida, assim como o início de novos projetos. Você precisa ter atenção com problemas de fraude ou roubo; desconfie. Você tira férias.

No amor, os comprometidos permanecem estáveis com seus parceiros e os solteiros podem conhecer um amor dos signos de Touro, Virgem e Capricórnio que será muito compatível.

Leão

Você terá agradáveis ​​surpresas em sua vida e uma verdadeira revolução acontece ao seu redor; Seu signo entrará em uma fase de crescimento máximo e será notado por seu desempenho, especialmente no trabalho.

Este será um ótimo mês para o seu signo e qualquer situação econômica e jurídica será resolvida positivamente. Você sorte com os números 02 e 70 e sua cor de prosperidade é o rosa e tons pastéis.

Um trabalho melhor ou novos projetos podem surgir; as noticias para a carreira serão positivas no geral. Seu ponto fraco será a lombar ou os rins. Os comprometidos continuam com um relacionamento estável. Os solteiros conquistam pretendentes.

Virgem

Setembro será um mês de metamorfose, mas a estabilidade amorosa pode chegar à sua vida. Mudanças positivas em seu ambiente de trabalho o alegram e os negócios vão bem. Momento para se dedicar aos projetos que são seus.

Presentes e surpresas chegam e o deixam feliz. Seu signo é o pilar da sua família e isso o torna muito responsável em suas ações e você procura ajudar os outros; apenas não esqueça de si mesmo.

Um familiar será visitado. Você terá sorte com os números 06 e 44 e sua cor será o roxo; use mais no seu cotidiano. Não hesite em fazer mudanças em sua vida para alcançar a melhor versão de si mesmo.

Libra

Momento de fazer mudanças no estilo de vida para se sentir mais animado e saudável. Momento de ser idealista e mostrar que pode liderar projetos de trabalho ou outras áreas da vida.

Oportunidades de trabalho mais bem remuneradas podem surgir ou você deve ir atrás para encontrar algo muito positivo. Uma viagem pode ser planejada. Seus números da sorte são 11 e 17, e suas cores para atrair prosperidade são o cinza e preto.

Surpresas positivas o deixam feliz. Um amor do signo de Capricórnio, Gêmeos ou Leão mostra ser muito compatível com você. Seu ponto fraco será a garganta e os pulmões.

Escorpião

Momento de se encontrar e saber do que você é capaz para se destacar. As tarefas pendentes do passado são resolvidas positivamente, assim como dívidas ou situações judiciais.

Neste mês, não se recomenda fazer nenhuma cirurgia sem necessidade. Você terá sorte com os números 15 e 29, e a cor que atrai prosperidade é o laranja.

Estar em contato com a natureza fortalecerá sua energia positiva. Não hesite em procurar um novo emprego, pois grandes oportunidades podem ser encontradas. Você analisa retomar seus estudos e se prepara para o sucesso.

Sagitário

Crescimento em tudo o que você faz em novos negócios e projetos, pois as boas energias cósmicas estão do seu lado. Corrija problemas jurídicos e processos judiciais do passado para que eles não prejudiquem seus planos.

Você terá sorte com os números 03 e 72, use-os para conseguir o que deseja; sua cor de abundância é o amarelo e vai te ajudar a crescer economicamente.

No amor, relacionamentos podem chegar ao fim. Passar um tempo sozinho pode ajudá-lo a entender melhor os próprios sentimentos e achar pessoas mais compatíveis. Busque o seu bem-estar e o equilíbrio.

Capricórnio

Momento para modular e se controlar em momentos de raiva, evitando explodir ao se sentir sobrecarregado. Não afaste da sua vida pessoas que você ama; aprenda com elas e seja mais compreensivo.

Você pode crescer economicamente e ter boas notícias no amor. Seus números da sorte são 30 e 41 e sua cor é o verde. Dias para fazer mudanças profissionais positivas.

Seus pontos fracos serão a pele ou infecções sexualmente transmissíveis; tome cuidado. Uma viagem pode surgir. No amor, você continua com algo estável e será muito compatível com os signos de Áries, Virgem ou Escorpião.

Aquário

Você terá oportunidades de crescimento no trabalho e poderá mostrar o quão bom é como profissional. O amor verdadeiro virá e relacionamentos podem ser formalizados.

Uma viagem pode surgir. Seus números são 14 e 19 e suas cores são o azul e o branco. Neste mês você dará apoio a um familiar ou pessoa doente.

Tenha cuidado com as traições de supostos amigos ou colegas de trabalho e tente não falar muito sobre sua vida pessoal. Você resolverá problemas jurídicos e dívidas do passado. Sua melhor compatibilidade no amor será com os signos de Áries, Touro ou Libra.

Peixes

Você pode ficar mais sentimental. O amor verdadeiro será retribuído e um relacionamento estável se aproxima. É a sua hora de crescer no ambiente de trabalho e colocar energia extra para ser melhor e liderar.

Você terá sorte com os números 07 e 20, e suas cores de prosperidade serão o vermelho e o azul, use-as em suas roupas. É hora de você voltar a estudar ou fazer um curso para se especializar.

Um processo judicial pendente pode ser resolvido ou um trabalho melhor chegará se você for atrás. Seu ponto fraco será a dor de cabeça ou no pescoço; tente não ficar tão estressado e cuide melhor da saúde física e mental.