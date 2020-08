Astronauta da NASA registra impressionante imagem de São Paulo desde o espaço

Um astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) registrou recentemente uma impressionante imagem desde o espaço.

O novo registro foi divulgado pelo americano Christopher Cassidy, por meio de uma postagem no Twitter.

Ele está atualmente no espaço como comandante da Expedição 63 na International Space Station (ISS).

No registro, que fez sucesso nas redes sociais, é possível ver o litoral de São Paulo. Confira o arquivo espetacular:

Hello to all of my friends in Sao Paulo! pic.twitter.com/YhHEIWkbMX

— Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 27, 2020