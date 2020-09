Agência abre vagas de trabalho para brasileiros que desejam morar no Canadá

A Québec na Cabeça, iniciativa da agência de desenvolvimento econômico Québec International, lançou um processo seletivo para contratar profissionais de diversos países, inclusive do Brasil.

O processo seletivo será online e as inscrições vão até 14 de setembro. As vagas disponíveis são nas áreas de tecnologia da informação e educação alimentar.

Saiba como participar do processo seletivo

A Québec na Cabeça explica, em seu site, que todo o processo de inscrição é totalmente gratuito para os candidatos.

O candidato deve conferir as vagas disponíveis no site. Em seguida, é necessário cirar um perfil para se candidatar às vagas de seu interesse. Lembrando que é necessário preencher o perfil em francês. Na semana de 28 de setembro, a agência receberá convocações.

“Caso seu perfil tenha sido selecionado, você receberá por e-mail uma ou mais convocações para entrevistas. De 5 a 9 de outubro serão realizadas as entrevistas de emprego. Se selecionado, você será convocado para entrevistas de emprego on-line, via Skype, diretamente com os representantes das empresas”, explica a agência.

