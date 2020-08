4 cortes de cabelo para mulheres com rosto redondo que bombarão na primavera

Se você tem o cabelo comprido e o rosto redondo, saiba que alguns cortes de cabelo vão beneficiá-la, pois eles permitirão que você destaque algumas características da sua cara.

Segundo o portal Nueva Mujer, estes estilos são perfeitos para você:

Cortes de cabelo para mulheres com rosto redondo

Longo e reto

O corte de cabelo reto é o que favorece mais as mulheres com rosto redondo, e é aconselhável usá-lo suavemente partido ao meio, pois dá o efeito vertical que seu rosto precisa para parecer afinado.

Double long bob

Se você não quer um estilo tão longo, você pode optar pelo double long bob, um corte elegante que vai mais baixo que os ombros, e você pode usá-lo suave ou assimétrico.

Com franja

O cabelo comprido com franja é perfeito para parecer na moda e adoçar as características do rosto. O que mais favorece é a franja aberta, curta no centro e longa nas laterais.

Com camadas

As camadas nunca saem de moda e vão dominar a primavera, dando movimento e volume às mechas e afinando o rosto — desde que as camadas comecem a partir do queixo.