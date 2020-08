Os signos que devem levar este domingo e o início da semana com muita calma

Alguns signos do zodíaco podem passar por momentos delicados neste domingo e início da semana, o que pede mais reflexão e calma diante de problemas.

Confira:

Leão

Problemas nos relacionamentos relacionados a lutas de poder ou maus entendidos pedem cautela. É possível que tudo esteja mais a flor da pele e o drama surja, mas esta é a hora de colocar sua maturidade em prática e não ceder aos impulsos de dizer ou tomar atitudes que podem ter péssimas consequências. Os ressentimentos devem ser abordados com diálogo, honestidade e clareza.

Virgem

Emoções intensas podem vir acompanhadas de palavras ou atitudes agressivas, mesmo que você não perceba. Por isso, é importante evitar o estresse e ficar atento as cobranças que você costuma fazer relacionada às outras pessoas; apenas tente equilibrar suas expectativas. Para os relacionamentos que ainda não estão definidos, a melhor saída é não apressar as coisas e esclarecer primeiro o que você realmente espera disso.

Escorpião

A aproximação nos relacionamentos em geral, especialmente com as pessoas cuja convivência é constante, acontece de maneira muito agradável ou pode gerar alguns estresses. Ressentimentos e assuntos complexos podem vir à tona e trazer dramas densos. É necessário não deixar de fazer as pazes por orgulho, usando o tato e paciência para solucionar tudo aquilo que machuca.